L’inverno in Germania: alla scoperta della Ruhr tra mercatini di Natale, eventi e sport

In occasione del workshop Germania 2024 organizzato dall’Ente Nazionale Germanico per il Turismo presso la storica Villa Medici Giulini a Briosco, Ruhr Tourismus ha presentato al trade italiano la propria offerta turistica. Una regione, quella denominata Metropole Ruhr, che conta circa 53 città ognuna con un’identità e con un’ampia gamma di possibilità per arricchire un soggiorno sul territorio. La Ruhr, nota in passato per le miniere e per la produzione dell’acciaio, ha oggi cambiato veste dimostrandosi capace di dare una nuova vita al passato – ne sono un esempio le cattedrali industriali diventate patrimonio mondiale dell’Unesco – con uno sguardo rivolto al presente, contemporaneo e dinamico. Tra musei, teatri, festival, ristoranti e tantissima natura, chi sceglie di esplorare questi luoghi scoprirà che anche una permanenza di appena 2 o 3 giorni consente di tornare a casa con un bagaglio colmo di esperienze.

La magia del Natale Il periodo di punta della stagione invernale è indubbiamente il Natale. Nelle settimane più magiche dell’anno, la Ruhr indossa l’abito delle feste grazie ai suggestivi Xmas market. “Ogni mercatino ha le sue specialità”, spiega Andreas Wietheger, Head of Department B2B Sales & International Marketing di Ruhr Tourismus. “A Dortmund si trova l’albero di Natale più grande d’Europa, mentre Bochum è famosa per il suo Santa Claus che, due volte al giorno, vola letteralmente sopra il mercato. Non mancano poi realtà più piccole come il mercatino di Hattingen, dove respirare un’atmosfera calda e familiare”. Spostarsi di città in città in auto o con i mezzi pubblici è quanto mai semplice, ragion per cui persino una mini-vacanza ha modo di trasformarsi in un concentrato di emozioni.

Eventi e sport Sebbene il Natale rimanga uno degli appuntamenti più attesi in calendario, la Ruhr sorprende i viaggiatori durante tutto l’anno. Specialmente in estate, quasi ogni città della regione ospita un Summer Festival o magari vi sono dei concerti per ammirare sul palco grandi volti della musica internazionale. “Nel 2025 la Veltins Arena di Gelsenkirchen, casa della squadra di calcio FC Schalke 04, tornerà ad accogliere delle star”, racconta Wietheger. “Dopo Taylor Swift lo scorso luglio, il prossimo anno saranno protagonisti nomi come Bruce Springsteen e gli Iron Maiden”. E sempre la Veltins Arena diventa teatro di un altro tipo di show, solitamente tra Natale e Capodanno. “Sul finire dell’anno si svolge il World Team Challenge di biathlon, uno sport molto gettonato nella nostra zona. Cosa lascia senza parole? Vedere gli atleti sciare all’interno di uno stadio di calcio”. Al di là del fitto programma di eventi, la Ruhr è la destinazione ideale per i turisti che amano la vacanza attiva. L’area – prevalentemente pianeggiante – si presta per fare trekking o delle semplici passeggiate ma il suo punto di forza sono i sentieri ciclabili per gli appassionati della bicicletta. “Una volta dismesse le fabbriche d’acciaio e chiuse tutte le miniere, le ferrovie utilizzate per il trasporto commerciale sono state smantellate e convertite in piste ciclabili”, sottolinea Wietheger. “Uno dei percorsi più belli è la Ruhr Valley Cycle Path lunga 240 chilometri, totalmente sicura in quanto separata e non connessa con la strada su cui corre il traffico automobilistico”.