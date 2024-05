Nuova release per la piattaforma di Reisenplatz, broker specializzato nella vendita di servizi turistici, di proprietà al 100% del Gruppo Volonline.

“Per il design della nuova piattaforma, il nostro principale obiettivo è stato quello di semplificare il lavoro delle agenzie di viaggi e permetter loro di fruire liberamente dell’ampiezza di prodotto del gruppo Volonline - spiega Luca Adami, cto di Reisenplatz –. Ma per far questo, dovevamo disporre di una piattaforma in grado di integrare il prodotto complessivo. Abbiamo pertanto rivisto completamente la piattaforma e ora siamo in grado di fornire al mercato contratti diretti con singoli hotel e catene alberghiere e la possibilità di compararli con banche letti, OTA e DMC”.

La piattaforma, basata su uno sviluppo personalizzato di algoritmi, consente di fare un continuo benchmark sia in termini di prezzo sia di disponibilità, offrendo un alto livello di servizio e di velocità nelle risposte per le esigenze quotidiane delle agenzie di viaggi. In più, sulla piattaforma è disponibile anche la connessione XML, ovvero chi la utilizza può connettersi a tutto il prodotto Reisenplatz e rivendere i servizi con il proprio marchio.

“Oltre a un nuovo look grafico, più immediato e moderno, abbiamo rivisto tutti i contenuti rendendoli maggiormente incisivi ed efficaci e rivisitato ulteriormente il brand” continua Adami.

“La novità è stata accolta con entusiasmo da parte del mercato. Grazie a tutto il lavoro di affiancamento delle agenzie e alla facilità di utilizzo, negli ultimi tre mesi i numeri registrati hanno superato i risultati di tutto il 2023” conclude Norman Tassin, cco di Reisenplatz.