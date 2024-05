Le Bahamas continuano la loro ascesa sul mercato italiano. “Da gennaio a marzo - spiega Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione (Bmotia) - gli arrivi di italiani sulle isole sono aumentati del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre sull’isola di Grand Bahama le prenotazioni dei nostri connazionali quest’anno sono aumentate addirittura di 60 punti percentuali sul 2023”.

Merito anche del volo diretto settimanale Milano Malpensa -Freeport di Neos - la compagnia aerea di Alpitour World -, il cui inizio quest’anno sarà anticipato al 6 giugno, con una rotazione che proseguirà fino al 5 settembre.

Il webinar

E proprio per spingere ulteriormente il mercato italiano il ministero ha confermato la partnership con Alpitour World che, come spiega Marino, si declinerà in iniziative promozionali in radio e altri media, e azioni di formazione per gli agenti di viaggi, tra cui un webinar organizzato il 14 giugno.

“La partnership - spiega Marino - comprende la promozione del Bravo Viva Fortuna Beach e del Grand Lucayan at Lighthouse Pointe. Il primo è un all inclusive della catena alberghiera Viva Resorts by Wyndham ed è adatto a tutti i target di clientela tra cui le famiglie con bambini, grazie ai numerosi servizi dedicati come un ricco programma di intrattenimento e un’ampia proposta gastronomica con ristoranti à la carte di cui il Dolce Vita con cucina italiana, mentre il Grand Lucayan è un 4 stelle che ha come target preferenziale le coppie e vanta, tra i servizi in trattamento all inclusive, quattro ristoranti e bar, opzioni di intrattenimento serale, uso illimitato del campo da golf e la possibilità di praticare sport acquatici”.

Entrambi i resort sono raggiungibili con voli diretti Neos e inseriti nella programmazione Alpitour. “L’isola di Grand Bahama - conclude Marino - è molto amata da chi predilige una vacanza tutta relax e natura. Stiamo parlando di un vero e proprio paradiso tropicale con tre parchi naturali, 43 spiagge, un giardino botanico con oltre 10mila specie di piante e innumerevoli possibilità di attività sportive e di soft adventure. Un aspetto che gli italiani dimostrano di apprezzare sempre di più”.