Città più ricche al mondo: il primato va a New York

Quali sono le 50 città al mondo abitate dalle persone più ricche? I dati forniti dalla società di consulenza Henley & Partners evidenziano come gli Stati Uniti guidino la classifica con 11 città che rientrano tra le migliori 50. Il rapporto annuale, come si legge su Sky TG24, punta i riflettori sulle migliori metropoli globali a livello di ricchezza privata e di investimenti. I dati indicano il numero di persone milionarie in dollari americani residenti nella metropoli.

La città più ricca per eccellenza si riconferma New York, che conta nella sua metropoli 349mila 500 residenti milionari e conquista così il primo posto della classifica delle città più ricche del mondo del 2024.

Seconda posizione per la cosiddetta Bay Area degli Stati Uniti, che comprende una vasta zona costiera della California e racchiude anche la citta di San Francisco. Qua i milionari sono 305 mila 700. Il terzo posto va a Tokyo con 298mila 300 milionari.

Singapore, Londra, Los Angeles, Parigi e Iles de France, Sydney, Hong Kong e Pechino chiudono la top ten. Milano è quattordicesima e Roma venticinquesima.