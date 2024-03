Liguria oltre i record, Toti: “Merito del mix di attrattive”

“La Liguria è sempre più attrattiva”. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta con queste parole i dati relativi all’incoming in regione nel 2023, dati che mostrano come a scegliere la Liguria siano stati più di 5 milioni e 200mila persone, con oltre 16 milioni di presenze da gennaio a dicembre, rispettivamente il 5,72 e il 3,5% in più rispetto a un 2022 che aveva già fatto registrare numeri da record.

“Sicuramente il mix unico di arte, cultura eventi, outdoor, enogastronomia che caratterizza la Liguria riesce a soddisfare ogni tipo di turista - commenta Toti -, senza dimenticare il grande lavoro portato avanti da questa amministrazione sul fronte della promozione, in particolare per quanto riguarda l’entroterra”.

Entroterra che ha fatto registrare il 7,33% in più per quanto riguarda gli arrivi e l’1,39 per quanto riguarda le presenze. Nel complesso, aggiunge repubblica.it, sono state oltre 330mila le persone che nel 2023 hanno scelto l’entroterra per le loro vacanze, in maggioranza, quasi 200mila, italiani.