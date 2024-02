La Liguria punta sulle eccellenze: nel 2024 riapre la Via dell'Amore

09:24

“Cresce la voglia d’Italia e la voglia di scoprire la Liguria. Nel 2023 è aumentato molto il turismo straniero, mentre quello interno si è consolidato. La Liguria è un modello di sviluppo, punta sulle eccellenze del territorio per un turismo di qualità”.

Pubblicità

Così il presidente della Liguria Giovanni Toti racconta il turismo in regione, sempre più destagionalizzato, che ne fa una meta ambita non solo per il suo mare, ma anche per l’arte, i parchi, l’outdoor, gli chef stellati e il traino dell’agroalimentare, con un boom di vendite dei prodotti, dal pesto al vino.



“Il Festival di Sanremo ha dato il via alla nuova stagione, che quest’anno dedichiamo alla riapertura della storica Via dell’Amore, uno dei simboli della regione” conclude Toti.



Dal territorio alla cucina, dallo sport alla cultura, il nuovo piano di promozione territoriale punta in primis sulle grandi manifestazioni.