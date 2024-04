Santanchè: “Turismo cinematografico vale 600 milioni”

Il turismo legato al cinema porta nei territori italiani in cui vengono girate le riprese un guadagno economico significativo stimato in circa 600 milioni di euro. Questa la cifra fornita dal ministro del Turismo Daniela Santanchè in un messaggio inviato alla conferenza stampa di presentazione degli Stati Generali del Cinema, in programma dal 12 al 14 aprile in Sicilia. Il ministro ha anche annunciato che nel Castello Maniace di Siracusa, sull’isola di Ortigia, si svolgerà il primo Verticale del Turismo “riguardante, appunto, il legame tra cinema e turismo”.

Da luoghi comuni a mete iconiche

“Guardando oltre lo schermo - ha sottolineato il ministro, come riportato da Adnkronos - ci rendiamo conto di quanto il cinema abbia plasmato la percezione che il mondo ha dell’Italia. Film e serie tv hanno il potere di trasformare luoghi comuni in mete turistiche iconiche, suscitando il desiderio di esplorare i set di famose produzioni e rivivere le emozioni vissute dai personaggi sullo schermo”.

E ha citato il caso di White Lotus ambientato in Sicilia: “La seconda stagione di questa famosa serie tv - ha detto Santanchè - ha generato un significativo impatto economico di 32 milioni di euro, contribuendo alla creazione di 1.500 nuovi posti di lavoro. Inoltre, la produzione della serie ha coinvolto 700 imprese italiane, apportando un contributo di 38 milioni di euro al Pil nazionale. Non solo: si è osservato un aumento del 205% dei voli dagli Stati Uniti all’Italia e del 265% da parte della Germania”.