Spiagge sempre più tecnologiche: gli stabilimenti si affidano alle piattaforme digitali

Il Mare Italia è sempre più digital. Sono 2.500, su un totale di 7.200, gli stabilimenti balneari che hanno già adottato soluzioni digitali per la gestione della spiaggia e 1.800 quelli che hanno incassato nel corso della stagione 2024 almeno una prenotazione online.

Questi i dati della seconda edizione dell’Osservatorio sulla digitalizzazione del settore balneare di Spiagge.it, da cui emerge inoltre che il 35% in più dei bagni utilizza un software di gestione del booking; e che il canale online per la prenotazione di ombrelloni cuba il 2% della spesa estiva per il noleggio di servizi balneari in Italia, con un volume superiore ai 50 milioni di euro.

“La digitalizzazione - spiega Gabriele Greco, ceo di Spiagge.it - sta rivoluzionando il settore balneare, agevolando soprattutto il turismo straniero. Questo approccio - precisa - consente di semplificare le operazioni quotidiane, ridurre gli errori, migliorare la produttività e ottenere un controllo totale delle informazioni condivise tra i collaboratori, tutto grazie a un unico strumento”.

Il futuro

Guardando al futuro, per il 2026 si stima che oltre il 50% degli stabilimenti utilizzerà una soluzione gestionale web sfruttando funzionalità avanzate. Questa progressiva digitalizzazione avvantaggerà sia i clienti nella prenotazione dei servizi extra, che i gestori nella gestione dei dati e nelle strategie di marketing.

Protagonista del cambiamento nel settore sarà inoltre l’AI, che consentirà di sviluppare piattaforme di booking sempre più all’avanguardia, in grado di interagire con i clienti, grazie a chatbot e assistenti virtuali. Nel caso di Spiagge.it, spiega Greco, “stiamo sviluppando per la stagione 2025 soluzioni sempre più innovative grazie all’intelligenza artificiale, stiamo progettando siti white label personalizzati per gli stabilimenti balneari e costruendo campagne mirate per aumentare la visibilità delle strutture. In un contesto dove 9 turisti su 10 prenotano online, la presenza digitale è ormai essenziale per attrarre e fidelizzare nuovi clienti”.