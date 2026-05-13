Il lusso in mare cambia forma. Diventa più intimo, più selettivo, più esperienziale. Le nuove crociere di alta gamma puntano, quindi, su yacht oceanici e boutique ship sotto i mille ospiti, con suite che replicano appartamenti privati e itinerari costruiti su misura. Il modello non è più la nave, ma il resort galleggiante, il club dove vivere esperienze uniche. Il dato chiave è senz’altro il rapporto spazio-ospite. Le nuove unità superano i 70 metri quadri medi per suite nelle categorie più alte, che si arricchiscono di terrazze private, zone living separate, cabine armadio e bagni in marmo.

Explora Journeys ha accelerato questa visione con Explora I e II, con 461 suite tutte ocean front con terrazza, e quattro nuove navi entro il 2028. Qui il lusso si traduce in tempo lento, soste prolungate e accesso a porti secondari difficilmente raggiungibili dalle grandi navi.

Parallelamente entrano in scena i grandi brand dell’hotellerie. Ritz Carlton Yacht Collection con Evrima e Ilma, circa 224 suite ciascuna, e la nuova Luminara, porta in mare un servizio altamente personalizzato, con dining privato in suite e beach club con accesso diretto al mare. Four Seasons ha debuttato da poco con uno yacht da 95 suite costruito da Fincantieri, con marina poppiera, piscina sospesa e percorsi wellness su misura. Aman prepara Amangati con appena 47 suite, pensate come vere residenze sul mare, con ampie superfici e design minimale.

Regent Seven Seas alza il livello con la futura Seven Seas Prestige, nave da 822 ospiti, dove la ristorazione fine dining si integra con spazi come la Skyview Regent Suite da oltre 800 metri quadri, dotata di spa privata, palestra e servizio dedicato. A bordo cresce anche l’offerta di chef stellati ospiti e menu degustazione personalizzati, con cantine che superano le mille etichette e verticali dedicate.

Seabourn Venture e Pursuit, navi da circa 260 ospiti, portano il lusso in Artico e Antartide con sottomarini, kayak e spedizioni guidate. Qui il valore è la possibilità di accedere a mete uniche: itinerari remoti, sbarchi esclusivi e programmi scientifici rendono ogni viaggio irripetibile.

Sul fronte design emergono nuove soluzioni. La Nova Class di Silversea introduce layout asimmetrici e grandi superfici vetrate. Gli yacht a vela di Orient Express, attesi da quest’estate, puntano su propulsione ibrida e vele rigide, con 54 suite e ambienti ispirati all’iconico viaggio ferroviario di cui portano il nome.

Anche gli itinerari si allontanano dai porti saturi, con la crescita di scali minori, soste notturne e accessi privilegiati. Ponant ad esempio spinge su viaggi tematici come Le Boréal Made in Italy Luxury Edition, che integra moda, artigianato e visite private in palazzi storici.

Il servizio completo sulle novità delle crociere di alta gamma è disponibile sull’ultimo numero di TTG Luxury, da leggere online con la digital edition