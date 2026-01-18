Silversea: completato il restyling di Silver Muse

Sono stati completati i lavori di ammodernamento di Silver Muse, che è rientrata nella flotta di Silversea con il programma culinario Sea and Land Taste disponibile nel nuovo Kitchen and Salt Bar; inoltre sono stati rivisitati alcuni spazi pubblici della nave e opzioni addizionali di suite.

“La trasformazione della Silver Muse sottolinea il nostro impegno a offrire le esperienze più eccezionali in mare - spiega Bert Hernandez, presidente di Silversea -. Introducendo il nostro rinomato programma Salt e valorizzando gli spazi chiave, stiamo arricchendo l'intimità, l'eleganza e l'immersione culinaria che definiscono Silversea. Questi miglioramenti riflettono i feedback dei nostri ospiti e la nostra dedizione a offrire di più di ciò che amano, arricchendo ogni viaggio con cultura e sapore”.

La nave ha ‘festeggiato’ il rientro con una crociera di 14 giorni tra Barcellona e Lisbona attraversando il Mediterraneo. Il bacino di carenaggio della Silver Muse rappresenta il primo passo nel continuo investimento di Silversea per elevare l'esperienza degli ospiti a bordo della flotta, con il marchio che ora concentra la sua attenzione sui miglioramenti della Silver Spirit.