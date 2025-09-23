Deutsche Bahn, l’altoatesina Evelyn Palla nominata nuova Ceo

Il supervisory board di Deutsche Bahn AG ha nominato l’altoatesina Evelyn Palla nuova Presidente del management board e Ceo, incarico che assumerà dal prossimo 1° ottobre, succedendo a Richard Lutz, che lascerà l’azienda il 30 settembre dopo oltre trent’anni nel gruppo.

Palla, nata a Bolzano, attualmente membro del board con delega al trasporto regionale, è entrata in DB nel 2019 come Cfo di DB Fernverkehr AG e dal 2022 è responsabile del business regionale. In precedenza, ha maturato esperienze in grandi gruppi europei, tra cui Infineon, E.ON e ÖBB (ferrovie austriache), dove è stata nel board del trasporto passeggeri e presidente del consiglio di sorveglianza di ÖBB Postbus.

Il presidente del supervisory board, Werner Gatzer, ha sottolineato come Palla abbia dimostrato “forti capacità operative e strategiche, guidando con successo progetti di trasformazione e riportando DB Regio in una fase di stabilità”. La sua nomina è considerata un passo chiave per il rilancio di DB e per l’attuazione delle misure a favore della soddisfazione dei clienti ferroviari presentate dal Ministero federale dei trasporti.

Come hanno riportato i media, tra cui ilsole24ore.com, le ferrovie tedesche attraversano una fase difficile, tra ritardi continui dei treni e debiti. Lo scorso anno, solo il 62% dei convogli è arrivato in orario, mentre spicca il traffico regionale, quello finora sotto la responsabilità diretta di Palla, che può contare su un tasso di puntualità di circa il 90%.

L’obiettivo del governo - e la sfida per Palla - è portare il tasso di puntualità almeno all’80% a medio-lungo termine e fare in modo che il 70% dei treni a lunga percorrenza viaggi senza grandi ritardi entro il 2029.