L’effetto White Lotus colpisce ancora: dopo la Sicilia, è l’anno della Thailandia

Dopo le Hawaii e la Sicilia, è il turno della Thailandia. Oltre che una serie di successo, The White Lotus si conferma un grande boost turistico per le destinazioni che fanno da sfondo alle sue storie. E ora, dopo aver portato alla ribalta Taormina e il San Domenico Palace con la seconda stagione, il serial di Hbo sta facendo scoprire al pubblico americano e internazionale i paesaggi thailandesi.

La terza stagione, in onda anche in Italia dal 17 febbraio, è infatti ambientata al Four Seasons Resort Koh Samui e vede tra le altre location protagoniste, oltre alla spiaggia di Koh Samui, Phuket e indirizzi di lusso come il ristorante Ta Khai del Rosewood Phuket.

La Thailandia ha così iniziato a incuriosire il pubblico della serie. Secondo quanto si apprende da fanpage.it, diversi operatori hanno già iniziato a mettere in commercio pacchetti a tema White Lotus per il Paese e le ricerche per Koh Samui sono impennate. Solo nelle settimane che hanno preceduto la messa in onda del primo episodio negli States, ha riferito Hotels.com alla Cnn, sono aumentate del 40%.