L’Egitto continua a spingere sull’offerta. Il Paese studia strategie innovative, per sviluppare il potenziale turistico ancora inespresso della destinazione. In occasione di Atm a Dubai, Ghada Shalaby, vice ministro del Turismo e delle Antichità dell’Egitto per gli Affari Turistici, ha parlato dei progetti finalizzati a consolidare il record dei 15 milioni di arrivi del 2023. “L’Egitto sta lavorando per attrarre un ampio range di viaggiatori diversificando la propria offerta”, ha spiegato.

Cairo City Break

“Ci presentiamo con nuovi prodotti, che spaziano dal benessere al Mice fino a giungere al programma Cairo City Break, per promuovere la capitale come meta ideale per un weekend lungo”.

Sul fronte dei numeri, riporta travelmole.com, il settore turistico egiziano si dimostra resiliente e per il 2024 ci si aspettano ulteriori incrementi, continuando a investire nelle infrastrutture ma anche nella creazione di esperienze da suggerire a chi sceglie di visitare il Paese.