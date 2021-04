10:17

Ci sarebbe anche la voce turismo nel piano che il premier Mario Draghi sta mettendo a punto per il recovery plan. Un maxi pacchetto da 191,5 miliardi di euro, dei quali 24 da portare a casa entro la fine di luglio. E nel progetto ci sarebbero anche 6 miliardi per il comparto turistico.

Secondo le prime anticipazioni rese note oggi da Corriere.it, il pacchetto complessivo contiene 6 missioni e 16 categorie di spesa. Nelle prime sono incluse Rivoluzione verde e transizione ecologica, Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Istruzione e ricerca, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Inclusione sociale, Salute.



Tra le voci che avranno una grossa fetta del fondi, al secondo posto dopo la digitalizzazione, c’è l’alta velocità ferroviaria alla quale saranno girati 25 miliardi. Per quanto riguarda invece la voce turismo ancora nessun dettaglio su come saranno ripartiti i fondi e quali aree potranno godere degli stanziamenti.