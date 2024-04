Rebecchi, Assoviaggi: “L’agenda prioritaria ha risolto il problema dei passaporti”

“Ringraziamo il ministro Matteo Piantedosi ed il prefetto Maurizio Masciopinto che - dopo aver ascoltato le richieste delle associazioni del turismo organizzato - hanno messo in campo un intervento risolutivo riguardo la velocizzazione delle procedure per il rilascio e rinnovo dei passaporti le cui attese lunghissime, negli ultimi due anni, hanno mandato in fumo un giro d’affari di 300 milioni di euro per il settore”.

Con queste parole il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi esprime soddisfazione per la nuova agenda prioritaria messa in campo per risolvere la questione dei tempi d’attesa per i passaporti.

“Oggi infatti - prosegue il presidente - constatiamo con piacere, attraverso i nostri associati su tutti i territori regionali, che le procedure della nuova piattaforma ‘L’Agenda prioritaria online’, introdotta lo scorso marzo prima in una fase sperimentale e poi in via definitiva, hanno sostanzialmente risolto il nodo dei tempi di rilascio e rinnovo dei passaporti italiani”.

Rebecchi sottolinea anche come le agenzie associate stiano indirizzando i clienti verso la nuova piattaforma per ridurre al minimo i tempi d’attesa.