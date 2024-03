Una primavera di novità, opportunità e incentivazioni con Costa Crociere

Gli itinerari estivi firmati Costa Crociere porteranno a scoprire, attraverso grandi novità, le affascianti località del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa. Le straordinarie Land Destinations, infatti, saranno esplorate fuori dai classici percorsi, per vivere le mete proprio come un locale tra i locali. Ma non è tutto, perché, proprio dalla primavera del 2024, le escursioni e le attività a terra saranno accompagnate da meravigliose esperienze a bordo, le Sea Destinations, che possono essere descritte come un viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe, ma è un punto di vista privilegiato per vivere nella vacanza momenti suggestivi che raccontano luoghi iconici. La primavera di Costa, però, non finisce di stupire, perché è attiva la Promo Spring, una nuova promozione che permetterà di accedere a degli sconti fino al 30% per le prenotazioni effettuate entro il 3 aprile 2024.

Si prospetta quindi un’estate di meraviglie con Costa, dove terra e mare si uniranno per creare attimi indimenticabili, che lasceranno gli Ospiti veramente senza parole. Nel Mediterraneo Occidentale, ad esempio, dopo la scoperta di Ibiza in fuoristrada, fuori dai classici percorsi, varrà la pena lasciarsi trasportare dall’atmosfera del tramonto durante il party hippy chic nella baia di Formentera o, ancora, da una colazione tipica caprese assaporata a bordo, di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni alle prime luci del giorno, prima di scendere dalla nave per visitare Napoli.

Passando, invece, sul punto più profondo del Mediterraneo Orientale, prenderà vita una festa all’insegna degli abissi del mare, mentre, attraversando la porta verso l’Oriente, lo stretto dei Dardanelli, gli Ospiti a bordo potranno vivere un viaggio nel tempo e ammirare estasiati la danza mistica dei veli rotanti dei Dervisci. E ancora, la visita tra le calli di Venezia sarà seguita da un aperitivo “Dolce Vita”, in nave, proprio di fronte al Lido, per lasciarsi conquistare dal tramonto sulla laguna, tra manifesti di film italiani e una colonna sonora da Festival del Cinema.

Anche le crociere del Nord Europa, tra i fiordi più belli della Norvegia, raggiungendo i confini del mondo a Capo Nord, le incontaminate Isole Lofoten e i vulcani d’Islanda, saranno arricchite da indimenticabili esperienze a bordo. Ad esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, si attraverserà l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. Oppure meditare al sole di mezzanotte in pieno Mare del Nord per riconnettersi profondamente con la natura e l’universo.

“Una primavera davvero ricca di novità quella di Costa Crociere – afferma Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia Costa Crociere – tra le inedite Sea Destinations, solo con Costa, e la Promo Spring, che permetterà di viverle a un prezzo molto vantaggioso. È una stagione piena di opportunità anche per le Agenzie nostre Partner, grazie alle tante iniziative commerciali e incentivazioni attive: il FOLLOW ME, ad esempio, che per le crociere in partenza entro il 15 giugno con Costa Toscana e Costa Smeralda nel Mediterraneo Occidentale, consentirà all’Agente di Viaggi di accompagnare gratis i suoi Clienti. In base al numero di cabine vendute sulla medesima partenza e alla tariffa prenotata, poi, potrà vivere un’esperienza a bordo sempre più ricca e completa. Il 1° marzo, inoltre, è iniziato il secondo periodo del Jump, un trimestre di vendite per raggiungere l’obiettivo di nuove soglie di fatturato, utili già nel corso dell’anno per vedere crescere la propria remunerazione base. Infine, il consolidato programma Segui-C, che avvia il secondo Run, dal 12 marzo al 15 maggio, e prevede maggiori remunerazioni per l’Agenzia direttamente in estratto conto su prenotazioni per tutti gli itinerari del Mediterraneo e del Nord Europa con partenze fino al 30 giugno. In aggiunta per questo Run, solo per il Mediterraneo Occidentale le crociere incluse nell’incentivazione arrivano fino al 30 novembre e per quelle fino al 31 luglio le supercommissioni raddoppiano! Grandi investimenti commerciali, quindi, per dare sempre più valore al lavoro delle Agenzie nostre migliori Partners, e di prodotto, per rendere l’esperienza di viaggio con Costa ancora più unica e indimenticabile”.