Tutto si gioca sullo scalo cittadino di Milano. Perché Linate è il vero oggetto del contendere tra le compagnie aeree ormai da tantissimi anni. La Commissione europea nell’ennesima segnalazione al duo Ita-Lufthansa ha avvisato che su Linate serve maggiore apertura in vista di questo matrimonio, dove siamo ancora fermi alla scelta della data.

Chi ha memoria e capelli bianchi ricorderà che molti anni fa la stessa Lufthansa fece una battaglia molto dura per ottenere più slot proprio a Linate. In fondo ai vettori europei Malpensa non è mai interessata e la conferma giunge proprio da Air France che intende aprire un diretto da Milano a New York. Certo, sempre quando vi saranno le condizioni. Praticamente mai viste le lungaggini burocratiche.

Ora appare chiaro che la torta di Linate non è molto grande e alla fine tutti dovranno dividersi qualche fetta. E Lufthansa dovrà fare concessioni alla Commissione. Non vi sono molte alternative.