Parchi di divertimento: ecco le novità in arrivo per quest'anno

"Con il suo arrivo, la primavera segna l'inizio della stagione dei parchi divertimento, che non si fanno trovare impreparati all'appuntamento, ma sono pronti a rinnovare anche quest'anno la magia che si respira in questi luoghi. A Disneyland Paris i festeggiamenti del 30esimo anniversario sono già partiti e prevedono tante novità di prodotto, tra cui i Giardini Incantati, Disney D-Light - una sequenza notturna di videoproiezioni, getti d'acqua luminosi e musica unita a una coreografia di droni - e lo spettacolo diurno 'Dream...and Shine Brighter!'. Quest'ultimo narra tre tematiche, pensate per celebrare l'energia della passione, dei sogni e di una risata attraverso la simpatia di oltre trenta personaggi Disney, ballerini, carri fiabeschi e una colonna sonora esclusiva...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)