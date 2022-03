Bmt pronta al via: programma articolato, fra incoming e outgoing

09:48

La 25a edizione di Bmt si presenta ai blocchi di partenza e rivceve il plauso anche del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che sarà presente al taglio del nastro di venerdì alle 11,30.

“Accogliamo con grande piacere il ritorno di Bmt. L'amministrazione sta lavorando incessantemente, dopo il periodo di stasi, per garantire in maniera articolata il rilancio del nostro territorio e quest'evento fieristico, il più importante del Centro sud, offre l'opportunità di presentare in maniera adeguata la programmazione turistica della città”.

Dal turismo green a quello del lusso, dai workshop agli incontri sul turismo del futuro e sul digital marketing, la manifestazione presenta un programma articolato.

Fra gli appuntamenti, spazio agli operatori turistici emiliani per “La food valley italiana tra castelli, benessere e shopping” a cura di Visit Emilia in collaborazione con APT Emilia-Romagna e al ‘Post pandemia visto dal turismo organizzato” organizzato da alcune associazioni di categoria presso lo stand Astoi.



Grande spazio alle Regioni, 11 quelle presenti a partire dalla Campania con l’assessore al ramo Felice Casucci che sarà di scena venerdì alle 13 nella sala Mediterraneo con 'Campania. Divina. I Turismi territoriali fra tradizione e innovazione'. Presente anche la Calabria “che - afferma l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso - si è distinta nel 2021 per essere stata una delle tre principali destinazioni turistiche italiane. Come amo spesso ricordare, per trovare altrove quanto offre la Calabria bisognerebbe visitare due continenti e cinque nazioni”.



“Le Marche - aggiunge la dirigente del settore Turismo Paola Marchegiani - pensano di poter essere ancora una sorpresa dove puoi sperimentare dal mare alla montagna nel raggio di pochi chilometri”. Da scoprire anche il Friuli Venezia Giulia che vuole puntare, come evidenzia Bruno Bertero, direttore marketing PromoTurismoFvg, “su bike, attività outdoor, sport ed esperienze con i pacchetti Sportland tra ciclovie, itinerari slow tra borghi e vigneti e tour per gli amanti dell’enogastronomia”.

Un cambio di passo dopo la pandemia è anche nei pensieri dell’assessore al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado, che afferma di voler “intercettare ogni possibile occasione per rilanciare il turismo, volano della nostra economia. Alla Bmt vogliamo promuovere le nostre ricchezze ed eccellenze attraverso uno storytelling capace di rappresentarci e affascinare”.

La Liguria dal canto suo, come afferma l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, “si aspetta di far innamorare i visitatori della fiera” delle sue meraviglie e “punta ad un’offerta turistica sempre più destagionalizzata basata su gusto e autenticità”.



Bmt, che anche quest’anno avrà al proprio fianco UniCredit, non sarà solo incoming, con l’outgoing protagonista grazie alla presenza in fiera dei principali tour operator attivi sul lungo raggio e di molte destinazioni internazionali.