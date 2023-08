08:57

Il turismo sostenibile è al centro delle iniziative messe in atto dal ministero guidato da Daniela Santanchè. Sono infatti 5,8 milioni gli euro destinati ai cammini e al cicloturismo. “Il ministero del Turismo lavora per la sostenibilità ambientale - commenta il ministro -. C’è un turismo che, per vocazione e per forma, coniuga uomo e ambiente per un’esperienza unica: parliamo dei cammini e del cicloturismo. Ed è a questo specifico segmento che il ministero si è rivolto con l’azione del Fondo Unico Nazionale del Turismo".

Il budget servirà, infatti, per finanziare una serie di progetti in Campania, Puglia ed Emilia-Romagna con lo scopo di valorizzare numerosi percorsi dall'impronta 'green'.



Come si legge sul sito ufficiale del Ministero del Turismo, complessivamente sono diversi i fondi stanziati dal ministero a supporto della sostenibilità, un'operazione che si affianca alla redazione del catalogo dei cammini religiosi italiani che attualmente include 63 itinerari distribuiti tra le venti regioni. G. G.