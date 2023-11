Lo chef Cannavacciuolo arriva all’aeroporto di Malpensa

14:01

Un nuovo punto messo a segno dall’aeroporto di Milano Malpensa: taglio del nastro oggi per Antonino Il Banco di Cannavacciuolo, che va ad arricchire l’offerta food del Terminal 1 dello scalo.

Non un ristorante, ma uno store con cucina sempre aperta e proposte dolci e salate che spaziano dai babà classici o con crema e panna, pastiera e aragosta, alle specialità di respiro partenopeo e mediterraneo.



Lo store fa parte del progetto retail che nasce dalla collaborazione di Antonino e Cinzia Cannavacciuolo con MyChef Italia. I prodotti saranno disponibili anche in versione da asporto grazie allo spazio market, per chi desidera regalare un souvenir gastronomico firmato dallo chef Cannavacciuolo.