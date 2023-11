Il Cin per gli affitti brevi nel Dl Anticipi al voto a dicembre

11:19

Arriva, dopo molte anticipazioni, il codice unico per gli affitti brevi, insieme a un nuovo pacchetto di obblighi, che prevede tra l’altro l’installazione di un rilevatore di fumo in tutte le case in locazione turistica.

La misura è contenuta nel pacchetto di emendamenti al decreto Anticipi che è stato discusso ieri in commissione Bilancio del Senato e che arriverà in aula il 5 dicembre e alla Camera il 17.



L’emendamento introduce un codice identificativo nazionale, con funzione antievasione. Andrà indicato negli annunci online ed esposto presso le strutture in affitto. Chi non rispetta i nuovi obblighi si espone a forti sanzioni. Nel caso non si sia provvisti del codice, la multa andrà da 800 a 8mila euro; per la mancata esposizione del Cin le sanzioni vanno da 500 a 5mila euro. Le sanzioni arrivano fino a 10mila euro per chi non denuncia l’esercizio di attività imprenditoriale legata agli affitti brevi.



Accanto a questo, vengono previsti nuovi obblighi, legati alle dotazioni delle case: tutti gli immobili in locazione turistica dovranno avere impianti a norma, rilevatore di fumo e estintori portatili ubicati in posizioni accessibili.