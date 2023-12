Tenete d’occhio Air Dolomiti

15:22

Nei giorni di Natale, cercando di passare sottotraccia, quasi inosservati. In casa Air Dolomiti non sembrano attendere l’evoluzione dell’intesa tra Ita e Lufthansa e proseguono sul cammino tracciato tempo fa.

La linea aerea italiana controllata dal colosso tedesco ha spiegato in questi giorni che il processo di crescita non attenderà sviluppi della vicenda, cessione di slot ed eventuali cambi nella programmazione estiva non intaccano minimamente il progetto.



Air Dolomiti, come spiegato al Corriere della Sera, si avvia verso il 2024 con un ultimo anno da record segnato da 3 milioni di passeggeri trasportati e 500 milioni di euro di fatturato. Cifre che sino a qualche stagione fa sembravano irraggiungibili ed ora invece costringono il vettore con base nel Triveneto a incrementare la flotta da 20 a 26 macchine. Il tutto senza modificare di una virgola il modello di business, malgrado il traffico d’affari sia ancora nella fase di recupero.



Chiaramente il via libera della Ue all’intesa tra Ita e Lufthansa porterà qualche cambiamento, ma in casa Air Dolomiti vivono con serenità questa trattativa. Perché in ogni caso Air Dolomiti sarà sempre e comunque protagonista nell’assetto nazionale.