Perché non cambia niente nel trasporto aereo

12:30

Non è nulla di nuovo e nemmeno di sorprendente. È sempre stato così.

Per raggiungere l’obiettivo e ottenere il via libera della Commissione Europea bisogna aprire il portafoglio e mettere sul tavolo qualche slot.



I tedeschi di Lufthansa (che insistono per prendere la guida di Ita) speravano che a Bruxelles fossero cambiate le cose, ma invece su questo fronte nulla cambia.



Ora dopo l’apertura della linea aerea di Francoforte ci sarà la contrattazione per capire quanto valgono alcune rotte su Milano Linate e quante verranno messe a disposizione della concorrenza.



Anche in casa Ue sanno bene che non si può tornare indietro. La concentrazione nel trasporto aereo è un dato di fatto da anni.



Semplicemente a Bruxelles attendevano un’apertura concreta di Lufthansa per la cessione di alcuni slot. Adesso è arrivata e si può andare avanti.