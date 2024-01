Storie di bagagli e valigie

11:57

Non finirà mai questa telenovela dei bagagli. Bisogna rassegnarsi e attendere a ritmo cadenzato inviti istituzionali e risposte piccate. Valigia o zaino che sia bisogna pagare (e senza fare storie) lascia intendere il sempre “energico” Michael O’Leary.

Le altre compagnie stanno seguendo Ryanair. Da tempo sappiamo che dopo aver acquistato il solo volo bisogna districarsi nella ragnatela di prezzi, che fanno chiaramente lievitare la quota finale. Verso la fine dell’anno Eddie Wilson, a.d. di Ryanair aveva spiegato, senza tanti giri di parole, che se vuoi avere una camera superior in albergo devi pagare di più e “questo devo valere anche per le compagnie aeree”.



Come si può notare gli spazi di trattativa sono abbastanza ridotti al lumicino e la Commissione Europea dovrà tentare strade o soluzioni diverse. Tutte però mostrano un percorso in salita…