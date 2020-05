13:26

“Ogni giorno riceviamo informazioni nuove, e onestamente non ci fidiamo”. Americo Pilati, presidente di Federalberghi Liguria, gela l’entusiasmo del presidente della Regione, Giovanni Toti, che spinge per riaprire tutte le attività già dal 18 maggio.

“Senza precise indicazioni da Roma, credo che nessuno aprirà”, afferma Pilati, riferendosi all’ordinanza regionale n.28 del 10/5, che in teoria permette agli albergatori di iniziare le attività propedeutiche all’apertura, si legge su Hotelmag, che scatterebbe da lunedì 18.



“Dalla distanza nei ristoranti e nelle spiagge fino all’accesso alle piscine, non c’è un solo aspetto con regole da seguire definite a livello centrale – rincara il presidente della Federalberghi Liguria -. Inoltre è indispensabile che il Governo accolga la richiesta delle tre sigle di categoria di sollevarci dalla responsabilità civile e penale, in caso un cliente contragga il Covid-19. Se partiamo da queste basi, la stagione sarà dura ma non impossibile, e noi ci stiamo. In caso contrario, il rischio di apertura è davvero troppo elevato”.