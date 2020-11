Scandic: nel 2021 tre nuove aperture a Copenaghen

di Livia Fabietti

17:30

Grandi novità all'orizzonte per Scandic: il gruppo alberghiero scandinavo, infatti, per il 2021 ha in calendario tre nuove aperture a Copenaghen: si partirà dall'hotel Scandic Nørreport, posizionato nel cuore della città e caratterizzato da 100 camere, terrazza sul tetto, un ristorante e uno sky bar.

A febbraio sarà invece la volta dello Scandic CPH Strandpark, un city resort hotel sito in prossimità dell'aeroporto di Kastrup, della spiaggia e del porto turistico, dotato di 357 stanze, piscina, area benessere, sale conferenze, vari ristoranti e uno sky bar.



Infine a novembre a dare il benvenuto sarà lo Scandic Spectrum, situato vicino a Kalvebod Brygge che, con 632 camere, sarà la struttura più grande della catena in città. A completare l'offerta vari ristoranti, una piscina e un'area meeting.