Falkensteiner Hotel Kronplatz, nuova apertura 'Adults Only' in Italia a dicembre

15:53

Falkensteiner Hotels & Residences si accinge a inaugurare il suo ottavo hotel in Italia. Si tratta del Falkensteiner Hotel Kronplatz, in quel di Riscone in Alto Adige, che entrerà a far parte del segmento 'Active' e 'Adults Only'.

La struttura aprirà a dicembre, un progetto architettonico sviluppato da Matteo Thun che si inserisce in un contesto paesaggistico e culturale di pregio. Il Kronplatz nasce basandosi su quattro pilastri, in primis la volontà di integrare l'interno e l'esterno dell'hotel in un'unica dimensione da raccontare attraverso le 97 suite e non solo. Si aggiunge la cucina, una vera e propria chicca per i palati in cerca di qualcosa di diverso.



Terzo punto cardine dell'offerta riguarda sport e benessere, le camere sono attrezzate per fare attività fisica, è disponibile una parete da scalata, una palestra ma anche un'area wellness di 1400 mq con una piscina con vista su Plan de Corones. In ultimo, la vera perla: l'Experience Concierge, ovvero un esperto a completa disposizione dei clienti. G. G.