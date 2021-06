Leonardo Hotels vara la filosofia 'The Cool Living'

12:15

L’hotel inteso come luogo multifunzionale in cui rilassarsi, lavorare, socializzare e divertirsi, anche senza essere in vacanza: questa la filosofia del The Cool Living, novità introdotta nelle sue proprietà italiane dal gruppo Leonardo Hotels Central Europe che invita a vivere la permanenza in albergo, anche per lunghi periodi, senza farsi mancare nulla.

A deliziare gli ospiti, aree lounge, bar, giardini, terrazze, palestra e business center oltre a innumerevoli esperienze di svago. “Le esigenze degli ospiti sono in continuo cambiamento e nei nostri hotel abbiamo pensato a spazi flessibili a metà tra business e leisure, perfetti sia per un meeting di lavoro sia per un momento di relax o di scambio tra persone, il vero cuore pulsante della struttura.



Il nostro obiettivo è offrire destinazioni uniche per i nostri ospiti, per un’esperienza di lavoro produttiva immersi in un’atmosfera interessante con a disposizione tutti i servizi di alto livello che da sempre offriamo”, ha dichiarato Rafi Carmon (nella foto), Cluster General Manager Leonardo Hotels Italia, Austria, Ungheria. L. F.