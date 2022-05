BWH Hotel Group sceglie MyForecast per la tecnologia revenue

09:49

BWH Hotel Group Italia aumenta gli strumenti a disposizione degli hotel del network italiano scegliendo MyForecast quale fornitore di tecnologia revenue. “La soluzione proposta da MyForecast - sottolinea Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotel Group Italia (nella foto) - rappresenta un ulteriore strumento di automatizzazione nell’ambito dell’attività di consulenza che dedichiamo a tutti gli hotel del nostro network italiano potenziando ulteriormente il nostro valore aggiunto di consulenza, visione d’insieme e competenze maturate”.

L'analisi dei dati

MyForecast è un revenue software per hotel, una piattaforma digitale che consente una precisa analisi dei dati avvalendosi di algoritmi intelligenti e automazione controllata delle tariffe. L’obiettivo è aumentare il volume delle prenotazioni attraverso l'analisi dei dati, creare forecast di vendita e confrontare gli indici di revenue management dell'anno in corso con lo storico e Sdly (same day last year) fino a due anni precedenti. La sua interfaccia intuitiva permette l'allineamento multi-anno su qualsiasi data evento, segmentando per sorgente di prenotazione e per camera.



Uno strumento utile per dare un supporto di base a tutte le 180 strutture del network e, in un più ampio utilizzo, agli hotel che affidano la gestione del pricing e revenue management al gruppo alberghiero. Inoltre, grazie all’aggregazione dei dati, fornirà utili insight verticali su cluster e destinazioni.