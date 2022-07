Il cuore di Roma ha una ‘casa’  accogliente: apre UNAHOTELS Trastevere

15:55

Diventare uno dei punti d’incontro più vivaci di Oltre Tevere. Nasce con questo intento il progetto che porterà all’apertura, il prossimo settembre, dell’UNAHOTELS Trastevere Roma, la new entry di Gruppo UNA che ha l’ambizione di aprire un nuovo capitolo nell’ospitalità della Capitale.

L'accoglienza contemporanea

Posto alla ‘Porta di Trastevere’ che guarda verso il Gianicolo - all’angolo tra via Morosini e l’evocativa via Roma Libera - l’albergo ha il carattere della grande casa romana dove famiglie, amici e ospiti - da sempre - ricevono un’attenzione di riguardo. “Un’offerta di accoglienza contemporanea, coinvolgente e di grande attualità - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA -. Una visione nuova, di cui Gruppo UNA è anticipatore”.



Il 4 stelle ha 94 camere, tra cui 6 suite, luminosi spazi comuni aperti al quartiere e un cortile interno. Tra i suoi punti di forza la terrazza del settimo piano che domina, con vista a pieno orizzonte, i tetti dei palazzi e i monumenti della Città Eterna. “Ci teniamo molto a raccontare questa nuova apertura di Gruppo UNA con il giusto tono di voce - dichiara Riccardo Salerno, direttore di UNAHOTELS Trastevere Roma - perché lo spirito di questa ‘casa’ sia sentito e condiviso dagli ospiti, come dai cittadini romani che possono trovare qui il loro punto d’incontro e di convivialità, nel cuore di Oltre Tevere”.