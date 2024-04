Ita e Lufthansa hanno presentato alla Ue i nuovi impegni per far sì che l’atteso matrimonio vada finalmente in porto.

E’ lo stesso esecutivo europeo ad annunciarlo, evidenziando come siano stai presentati impegni “volti a risolvere i problemi preliminari di concorrenza” rilevati e indicando che le soluzioni proposte saranno ora valutate “attentamente”.

Come si legge su La Repubblica, sotto la lente di Bruxelles ci sarebbero diverse rotte a corto raggio che collegano l’Italia con l’Europa centrale, alcune tratte intercontinentali tra Italia e Usa, Canada e Giappone, e la posizione dominante di Ita su Milano-Linate.

In una nota il gruppo tedesco chiarisce di avere “presentato una risposta dettagliata alle obiezioni notificate il 25 marzo scorso” e che “sono stati presentati anche possibili rimedi”.

Quella di Lufthansa è “una soluzione globale e costruttiva per affrontare le preoccupazioni in materia di concorrenza sollevate dall’Autorità sulle rotte interessate e sulla situazione dell’aeroporto di Milano-Linate”. Una soluzione “compatibile con la realtà economica del mercato aereo italiano, altamente competitivo”, sottolinea Lufthansa, aggiungendo: “non commenteremo sui dettagli della proposta”.

Il gruppo tedesco resta “fiducioso che la Commissione europea approverà la partecipazione in Ita Airways e che Ita possa entrare a far parte della famiglia Lufthansa entro la fine di quest’anno”.

Intanto, la scadenza per la decisione Ue è fissata al 6 giugno.