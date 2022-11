Marriott investe in Africa: 30 nuovi hotel entro il 2024

13:46

Marriott International punta a espandere il proprio portfolio in Africa con 30 nuovi hotel e 5mila camere entro la fine del 2024. Una scelta che trova riscontro nella crescita del settore turistico nel continente e che permette al gruppo alberghiero di intravedere numerose opportunità di business.

Attualmente Marriott è già presente con il brand Protea Hotels by Marriott e Four Points by Sheraton, e proprio con il primo si proietta nel futuro con 10 nuovi progetti che porteranno il marchio in Kenya, Malawi e Angola, in aggiunta a ulteriori strutture in Sud Africa.



Four Points by Sheraton, invece, includerà cinque ulteriori proprietà in Uganda, Senegal, Repubblica Democratica del Congo, Capo Verde e Nigeria.



Come riporta travelpulse.com, la domanda per il segmento lusso rimane molto forte, tanto che Marriott ha deciso di anticipare al 2023 il lancio di Delta Hotels con l'inaugurazione di Delta Hotels by Marriott Dar es Salaam Oyster Bay in Tanzania. G.G.