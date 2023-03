Baja Hotels sponsor della digital edition di TTG Luxury

11:05

Baja Hotels è lo sponsor della digital edition del nuovo numero di TTG Luxury, il magazine di TTG Italia dedicato all’alto di gamma.

Il gruppo alberghiero ha da poco alzato il velo sulla sua ultima novità a 5 stelle: l’Is Arenas Resort, strutta situata nella costa ovest della Sardegna, che si propone come destinazione ideale per una clientela esigente, attenta alla qualità del servizio e desiderosa di trascorrere una vacanza all’insegna del relax e della natura.

La struttura, situata a 27 chilometri da Oristano, dispone di 136 camere divise in quattro tipologie, un ristorante nel corpo centrale, un beach restaurant, tre bar e un’area benessere con palestra.



Non mancano le attività. Gli amanti del green potranno così sfidarsi a colpi di swing nel campo a 18 buche adiacente; chi cerca la cultura, potrà invece visitare l’antica città di Cornus e scoprire i nuraghi e le torri della vicina area archeologica.