Belstay, scommessa vinta: 97mila camere vendute nel 2022, exploit del Mice

Sono gli eventi il punto di forza di Belstay, la nuova catena alberghiera la cui attività è partita nell’aprile 2022 con quattro strutture a ridosso di Milano, Venezia e Roma.

Una sfida, quella di proporre sul mercato 4 stelle al di fuori dei centri cittadini, che è stata premiata, con oltre 97mila camere vendute tra aprile e dicembre 2022 e un’occupazione media del 65%. Sul fronte Mice sono state processate 1.500 richieste da parte di aziende di progetti e preventivi per eventi o convegni (da piccole a grandi dimensioni) e 300 di loro si sono concretizzate, prevalentemente sulle piazze di Roma e Milano.



“Siamo soddisfatti - commenta Roberto Di Tullio, amministratore delegato Belstay Hotels - in quanto vision, strategia e prodotto che avevamo in mente di fatto stanno riscuotendo successo e stiamo raccogliendo i risultati. Rispetto alla precedente gestione siamo a +7% di revenue e +15% di adr, e questi sono solo gli esordi”.



Il Mice diventa dinamico

La politica della catena è stata quella di scardinare la mentalità dell’organizzazione statica attraverso la modulazione dinamica delle venue e una pluralità e versatilità degli spazi. Le strutture, infatti, hanno spazi interni completamente trasformabili, modulabili attorno agli eventi stessi, ma anche spazi esterni con giardini e piscine e una ristorazione brandizzata.



“Due elementi hanno decretato il nostro successo in questo primo anno – sottolinea Daniele Montemurro (nella foto), cluster director of sales -: flessibilità e credibilità. Il nostro claim “Clever Wherever” ha funzionato moltissimo nel Mice. Quel Wherever si specchia nella modularità degli spazi, che si riconvertono in ogni occasione; la lobby, ad esempio, può trasformarsi in venue per i prodotti ad esempio. Abbiamo avuto con noi le convention enogastronomiche slow food regionali, eventi delle associazioni chef del Lazio, i team del Torneo Internazionale di Tennis e aspettiamo i Mondiali di Roma l’anno prossimo. Siamo stati scelti da Acli e da circuiti Harley Davidson, a dimostrazione della varietà di soluzioni che siamo in grado di proporre”.



Il concept 'SEGUIMI'

Componente fondamentale dell’offerta Mice il reparto food & beverage, la cui incidenza si attesta a oltre il 40% del fatturato. L’intera ristorazione rientra nel concept ‘SEGUIMI’, un’offerta banqueting brandizzata componibile in base alle necessità del cliente e caratterizzata da una selezione di piatti unici nuovi, moderni e pop, con un’ampia scelta di opzioni vegetariane, vegane e gluten free.