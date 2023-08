di Stefania Galvan

08:06

Continua l’avventura nel campo dell’hospitality di Alessandro e Mauro Benetton, che raddoppiano la realtà milanese della loro catena 21 House of Stories alzando la posta con un 4 stelle: il nuovo hotel sui Navigli, a 100 metri dalla darsena.

L’albergo sarà operativo dal 1° settembre, ma sono già stati inaugurati gli ampi spazi di coworking e il ristorante ‘Domenica’, al piano rialzato dell’edificio. “Il percorso - spiega il managing director della catena, Nicola Accurso (nella foto) - è quello che va verso un posizionamento lifestyle della catena e il concept è lo stesso del 21 House of Stories Città Studi: un tipo di ospitalità ibrida, che unisce il leisure al lavoro in un continuo interscambio tra interno ed esterno, tra gli ospiti e la città con la sua gente”.



L'ospitalità ibrida

Ecco dunque che il ristorante si presenta come un locale dall’atmosfera conviviale, tipica appunto della domenica italiana, in cui le preparazioni vengono servite al centro della tavola perché tutti le possano gustare in condivisione. “I piatti - spiega Accurso - sono quelli tipici della nostra tradizione, reinventati dai giovani chef, ma perfettamente riconoscibili. L’obiettivo è di far diventare il locale il punto di riferimento del quartiere”.



Un servizio aperto a tutti, dunque, così come l’open space di 500 mq per il coworking e l'entertainment, che all’occorrenza può ospitare anche eventi privati.



Camere e servizi

Le camere del 21 House of Stories Navigli sono 104 divise in quattro tipologie: ci sono le Creator, e poi le Wizard, tutte affacciate sul naviglio, le Outlaw che si sviluppano su due livelli grazie a un letto soppalcato, e sono dotate di area relax, spazio fitness e postazioni per il lavoro. Infine le junior suite Hero, con una zona relax separata dalla notte. In alcuni casi il letto a scomparsa consente di trasformare la camera in location per eventi privati.



“Lo spazio - spiega Accurso - può essere riallestito con arredi e complementi in base alle esigenze del cliente: il modello ibrido di 21 House of Stories viene così portato ai piani. A completare l’offerta - aggiunge - la Superhero, una suite di circa 80 metri quadri interni e più di 100 metri quadri di terrazza con vista panoramica, al sesto piano. Anche in questo caso la camera è concepita per poter ospitare attività ed eventi”.



Al settimo e ottavo piano del palazzo, poi, I Mirador, due terrazze con piscina che alla sera aprono al pubblico: “L’ambizione - spiega il manager - è essere annoverati tra le location top della movida milanese”.



Trend positivo

Si delinea, intanto, il quadro di una stagione decisamente positiva per l’altra struttura milanese: “Al 21 House of Stories Città Studi – sottolinea Accurso – da gennaio a luglio il tasso di occupazione medio è stato superiore all’88%, 93% a luglio e un adr medio di 118 euro: un indicatore alto per un tre stelle, anche se rallentato dalla componente co-living”. Una componente che gradualmente verrà eliminata dalla struttura, che sarà convertita totalmente in hotel “perché è il servizio alberghiero quello preferito dai nostri ospiti, che sono per due terzi stranieri”.