Hotel indipendenti, il revPar si impenna grazie al pricing dinamico

12:44

Buone notizie per gli hotel indipendenti italiani, che a Ferragosto hanno registrato un’impennata del revPar, raggiungendo un picco di 164 euro lunedì 14 agosto. Questo quanto emerge dai dati del gestionale per hotel RoomRaccoon con una cifra che, come osserva il responsabile ad interim del mercato italiano Matteo Pasotti, rappresenta "il volume più alto mai registrato dal lancio della nostra piattaforma in Italia nel 2019. Nello stesso giorno - aggiunge - abbiamo assistito inoltre a una crescita record del tasso di occupazione medio, pari all'88%".

Durante la stagione estiva gli alberghi in Italia hanno registrato un aumento dell'8% del proprio revPar, con una media pari a 106 euro contro i 98 registrati nello stesso periodo del 2022.



I software per i prezzi

Un risultato incoraggiante, supportato anche dalla tecnologia: "Ci stiamo accorgendo - osserva Pasotti - che sempre più hotel utilizzano software specifici per stabilire i prezzi delle camere in maniera strategica, sulla base della domanda. I software di pricing dinamico regolano le tariffe giornaliere in automatico in base alla richiesta, permettendo agli hotel di vendere le loro camere sempre al momento giusto, nel posto giusto e al miglior prezzo”.



Agli albergatori che desiderano fare un ulteriore passo avanti in termini di revenue RoomRaccoon consiglia inoltre di offrire agli ospiti servizi extra e upgrade, “sia durante la prenotazione che durante la procedura di check-in online".