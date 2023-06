RoomRaccoon: partnership con The Hotels Network per le prenotazioni

10:20

Il software gestionale per hotel indipendenti RoomRaccoon ha stretto una partnership strategica con la piattaforma di crescita diretta The Hotels Network (THN).

L'integrazione tra le due aziende fornisce agli hotel strumenti avanzati e dati sempre aggiornati sui propri canali di prenotazione diretta. Gli albergatori potranno così mappare il comportamento degli ospiti e creare un'esperienza di prenotazione facile e personalizzata, con l’obiettivo di un aumento delle conversioni sul sito web dell'hotel.



L’intento della partnership, spiega Steven Reffin, Responsabile Partnership di RoomRaccoon, è di fornire agli albergatori “una tecnologia di facile utilizzo che consenta loro di rimanere sempre competitivi nell'odierno panorama dell'ospitalità. Unendo la nostra esperienza nel campo dei gestionali per hotel con gli strumenti avanzati di THN, siamo certi che i nostri clienti noteranno significativi miglioramenti nel tasso di prenotazioni dirette e nella soddisfazione degli ospiti".

La connessione tra RoomRaccoon e The Hotels Network è già disponibile per gli albergatori di tutto il mondo.