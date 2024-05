Ita-Lh, oggi l’invio del piano all’Ue. Giorgetti “fiducioso”

Dovrebbe avvenire oggi l’invio del piano di Lufthansa con le risposte alle obiezioni dell’Ue per l’acquisizione di Ita Airways. Per il verdetto di Bruxelles bisognerà attendere fino al 13 giugno, dopo le elezioni europee, ma c’è già chi mostra ottimismo. Si tratta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che nelle scorse ore si è detto “fiducioso”.

“Sto lavorando su questo dossier da quando ho cominciato come ministro nel Governo Draghi per l’uscita da Alitalia, Ita e adesso per questo passaggio”, ha affermato a margine di una presentazione, riporta Ansa.it.

“È un lavoro lungo, talvolta estenuante, bisogna avere una virtù che funziona in qualsiasi settore della vita anche in politica: la pazienza”, ha continuato il ministro, aggiungendo però di essere “paziente ma anche fiducioso”.