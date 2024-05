Entra nella fase decisiva il dossier Ita-Lufthansa, per il quale è previsto per lunedì 6 maggio l’invio del pacchetto di rimedi per venire incontro alle richieste dell’Ue sulle tratte più problematiche sul profilo della concorrenza. Tratte che si sono dimezzate, passando da 39 a una ventina, ma che potrebbero ridursi ulteriormente, così come sembra vicina la soluzione di altri nodi, quali la posizione dominante all’aeroporto di Milano Linate e sui voli intercontinentali. Soluzione che Tesoro, Ita e Lufthansa stanno cercando, con confronti anche il 1° maggio per elaborare il documento con i rimedi e alcune risposte alle obiezioni Ue.

Sul corto raggio subentra easyJet

Su Linate, come spiega Corriere della Sera, si va verso la cessione di almeno 11 coppie giornaliere di slot (22 voli) soprattutto a easyJet, che subentrerà in alcune rotte come i voli per Bruxelles. L’impegno preso con l’Antitrust è di operare la tratta per tre anni, in modo da dare ai viaggiatori un’alternativa a Ita-Lufthansa. Ci sono stati anche contatti con Wizz Air, ma sembra che il vettore abbia chiesto un numero di slot giudicato troppo elevato.

Sul corto raggio la Commissione si concentra su 12 voli tra Linate e Fiumicino e Linate/Fiumicino e Germania, Svizzera, Belgio e Austria, mentre non verrebbero più considerate le 14 tratte dalle altre città italiane.

Sui voli transatlantici l’ipotesi di accordo sarebbe che Lufthansa tenga separate le attività commerciali di Ita da quelle della joint venture che i tedeschi hanno con United Airlines e Air Canada. Un punto che salverebbe i collegamenti di Ita, in quanto le operazioni potrebbero procede in modo parallelo per un paio d’anni.