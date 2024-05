Apre oggi Six Senses Kyoto, il brand debutta in Giappone

Apre oggi i battenti Six Senses Kyoto, la prima struttura del marchio in Giappone, con la quale il brand segna una pietra miliare storica. Situato tra i santuari e i palazzi emblematici dell'antica capitale, l’hotel ha scelto un design che trae ispirazione dal periodo Heian (794-1185), quando Heian-Kyo (oggi Kyoto) era la capitale del Giappone, considerata da molti l'età d'oro dell'arte e della cultura che ha dato vita al concetto di “Miyabi” (eleganza di corte).

Questa eredità si riflette nell'interpretazione moderna dell'hotel, che incorpora elementi delle arti tradizionali per creare un ambiente unico ed elegante: il design biofilo dell'hotel, che si traduce nell'uso di legno e materiali naturali, nonché di percorsi attraverso i giardini giapponesi interni, consente agli ospiti di avvicinarsi ancora di più alla natura.

Il concetto si estende alle 81 camere e suite, che offrono un santuario favorevole alla meditazione. Le suite speciali, dalla ‘Premier Garden Suite’ con cortile giapponese privato alla ‘Three Bedroom Penthouse Suite’ da 238 metri quadrati, offrono ampio spazio per riconnettersi a se stessi e alla natura. Tutte le camere sono dotate del sistema Sleep With Six Senses, che favorisce un sonno tranquillo con materassi biologici su misura, cuscini termoregolatori, piumini e lenzuola in cotone biologico.

Ispirata alla filosofia Zen, la Six Senses Spa integra le tecniche di guarigione tradizionali con la scienza moderna. Gli ospiti possono iniziare il loro viaggio con uno screening del benessere esclusivo, che analizza i principali biomarcatori della salute in pochi minuti. I punti salienti includono l'esclusivo trattamento Ah-un, che simboleggia la ricerca della pace interiore, dell'equilibrio e il risveglio dello Zen attraverso una serie di rituali e terapie armonizzanti del corpo e del suono.

Guidata dall'etica Eat With Six Senses, l'offerta di cibi e bevande dell'hotel invita gli ospiti in un viaggio attraverso l'antico calendario giapponese. Il ristorante Sekki, aperto tutto il giorno, offre menù settimanali iper-stagionali e bevande ispirate ai 24 termini solari del Giappone.

L'adiacente Café Sekki offre una selezione di birre fredde, tè artigianali, kombucha fatto in casa, succhi salutari, dolci e pasticcini utilizzando solo ingredienti naturali e tecniche di fermentazione tradizionali.

Nine Tails, il cocktail bar speakeasy, offre creazioni a base di liquori e opzioni analcoliche realizzate con cura utilizzando condimenti artigianali, sciroppi e sciroppi fatti in casa.

La sostenibilità rimane al centro dei valori e delle attività dell'hotel ed è evidente nella progettazione e costruzione ecologica, nelle pratiche operative e nei contributi locali. Gli ospiti possono fare un tour sulla sostenibilità, partecipare a workshop interattivi presso l'Earth Lab o creare prodotti naturali per il corpo presso l'Alchemy Bar, tutti progettati per favorire una comprensione più profonda e una connessione con la cultura locale e le pratiche durevoli.

Un fondo di sostenibilità, finanziato dallo 0,5% delle entrate alberghiere, è stato istituito per sostenere le organizzazioni locali, la Biotope Network Kyoto e il Council for Kyoto Traditional Forest Culture, nella rigenerazione, conservazione ed educazione delle generazioni più giovani sulla rivitalizzazione delle foreste e sul loro valore culturale.