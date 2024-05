GoToFly, da Forlì si vola anche per Atene e Mykonos

Sono Atene e Mykonos le due nuove rotte per la summer che il network GoToFly mette in vendita dall’aeroporto Ridolfi di Forlì. Cresce quindi l’offerta delle destinazioni greche raggiungibili dalla Romagna: dopo Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada, Karpahtos, si aggiungono Mykonos e Atene. I voli per la capitale greca saranno operati dal 6 luglio al 14 settembre, con voli in partenza il martedì e il sabato, mentre per Mykonos si partirà il 24 luglio fino al 4 settembre, con volo diretto il mercoledì.

I voli per Atene proseguiranno anche nella winter, con operativo il lunedì e il venerdì fino a marzo 2025.

Il network da Forlì vedrà quindi sulla Grecia Atene, Mykonos, Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada e Karpahtos dal 21 giugno al 19 luglio con un collegamento il venerdì, dal 24 luglio al 4 settembre con l’aggiunta di un servizio il mercoledì e termine il 13 settembre.

Sulla Sicilia saranno servite Lampedusa, dal 13 giugno al 15 settembre, il martedì, il giovedì e la domenica, Trapani, dal 15 giugno al 14 settembre, il sabato, con il collegamento che proseguirà nella winte, dal 20 settembre al 28 marzo 2025 con due voli a settimana e Catania dal 15 giugno al 20 luglio con un volo al sabato, dal 26 luglio al 14 settembre con l’aggiunta di un volo il venerdì e dal 16 settembre al 25 ottobre con operativo il lunedì e il venerdì. Anche questo volo proseguirà fino a marzo 2025 il lunedì e il venerdì.

Sulla Sardegna infine saranno servite Olbia, dal 13 giugno al 15 settembre, il martedì, il giovedì e la domenica e Cagliari, sempre dal 13 giugno al 15 settembre, il giovedì e la domenica.

“Le ore volo inizialmente programmate per coprire la Forlì-Tirana-Forlì e la Forlì-Pantelleria-Forlì vengono impiegate - dice il direttore generale & accountable manager di F.A. - Forlì Airport, Andrea Gilardi - nel rafforzamento di destinazioni sulle quali la domanda di posti aerei è molto cresciuta nel corso degli ultimi mesi, a iniziare da Lampedusa, Catania e Trapani (Sicilia): quest’ultimi due con prosecuzione prevista fino a marzo 2025. Introduciamo due rotte di prestigio e dal forte appeal sul mercato; Atene e Mykonos: ciò consentirà una migliore corrispondenza sotto il profilo delle richieste e delle finalità, più in linea con i nostri obiettivi di rete vendita”.