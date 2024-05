Brand Usa scommette sugli eventi internazionali

Coinvolgere i viaggiatori con nuove modalità, capitalizzando sugli eventi internazionali che si terranno negli Stati Uniti nei prossimi 3-4 anni, tra cui il World Pride a Washington DC, il centenario della Route 66, la Fifa World Cup e le Olimpiadi estive del 2028 a Los Angeles. Questa la strategia di Brand Usa per continuare a far crescere la destinazione. A tracciare gli obiettivi il presidente e ceo uscente Chris Thompson, nella sua ultima uscita ufficiale, prima di lasciare in eredità il suo incarico a Fred Dixon, a partire dal 15 luglio.

L’anno scorso gli Stati Uniti hanno accolto quasi 67 milioni di visitatori, che hanno speso 213 miliardi di dollari in viaggi e attività legate al turismo, cifra in aumento del 28% rispetto all’anno precedente. Numeri che portano a puntare più in alto per le stagioni a venire. Gli Usa prevedono infatti di accogliere 90 milioni di visitatori e di raggiungere entrate per 279 miliardi di dollari entro il 2027.

Un obiettivo da perseguire diversificando l’offerta e cavalcando lo slancio della domanda registrato dopo la pandemia. “L’interesse per i viaggi sta vivendo un nuovo slancio e gli Stati Uniti continuano a dominare la scena mondiale degli arrivi dei viaggi a lungo raggio”, ha dichiarato Thompson, senza nascondere di provare “diverse emozioni in merito al mio ritiro ma il settore è forte e Brand Usa è ben posizionata. Tutto questo mi rende tranquillo nel passare il testimone”. “L’impegno di Brand Usa nel portare i viaggiatori internazionali negli Stati Uniti - ha poi sottolineato - è una delle principali ragioni per cui gli Usa rimangono la destinazione di viaggio più ambita al mondo”.