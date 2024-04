Le agenzie di viaggi Usa insorgono contro la riforma dei rimborsi aerei varata dal Dot (Department of Transportation). Secondo quanto denunciato da Asta, l’associazione che rappresenta la distribuzione statunitense, il nuovo regolamento prevede che, in caso di cancellazioni dei voli, le adv che hanno acquistato i biglietti si facciano carico dei rimborsi, anche qualora non abbiano ancora ricevuto dal vettore la somma dovuta ai clienti. Dovranno, quindi, anticipare i risarcimenti.

“Siamo d’accordo con il Dot sul fatto che per troppo tempo i consumatori hanno sopportato il cattivo comportamento delle compagnie aeree”, ha commentato il presidente e amministratore delegato di Asta, Zane Kerby, “ma affidare l’onere del rimborso ai piccoli commercianti rischia di essere catastrofico per questo settore”.

Kerby richiama, perciò, all’applicazione del provvedimento della Faa che garantisce che gli agenti di biglietteria non sono responsabili di fornire rimborsi a nome dei vettori, quando non sono in possesso dei fondi.