Si allentano temporaneamente le tensioni tra American Airlines e le agenzie di viaggi d’oltreoceano. Il vettore ha deciso di concedere alle adv più tempo per adeguarsi alle nuove policy di vendita su Ndc.

In particolare il vettore ha cercato di sedare le polemiche con Asta - l’associazione che rappresenta la distribuzione Usa - sul programma AAdvantage, consentendo alle agenzie ‘non preferred’ di continuare a guadagnare punti fino all’11 luglio e non più solo fino al 1° maggio come annunciato inizialmente.

Una mossa pensata per guadagnare tempo e per consentire – ha fatto sapere il vettore, si apprende da Travel Weekly – ai punti vendita di raggiungere la soglia del 30% di vendite Ndc e di entrare così a far parte del canale preferenziale AAdvantage.