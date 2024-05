Bulgari firma i nuovi amenity kit della First di Emirates

Un volo griffato Bulgari per i passeggeri della First e della Business di Emirates. Per la stagione estiva la compagnia aerea accoglierà i clienti a bordo con 8 nuovi amenity kit griffati dal prestigioso brand di lusso italiano, con cui il vettore collabora da 15 anni.

Nei nuovi kit di cortesia i viaggiatori potranno trovare fragranze Bulgari, tra cui la High-Perfumery Collection Le Gemme, creata in esclusiva per il vettore; uno specchio Bulgari laccato d’oro come ricordo; diversi prodotti da viaggio per la cura della persona; tappi per le orecchie in spugna; e morbide fascette elastiche per capelli.

La nuova gamma - la 16esima creata dalla maison per Emirates - presenta palette di colori progettate per riflettere i nuovi interni delle cabine degli aerei della compagnia, insieme alle ultime fragranze best-seller del marchio italiano di lusso riconosciuto a livello mondiale.