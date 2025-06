Giappone verso l’assicurazione sanitaria obbligatoria per i viaggiatori

Il Giappone starebbe valutando l’introduzione dell’assicurazione sanitaria obbligatoria per i turisti come requisito d’ingresso. Sebbene non ci sia ancora una data di attuazione confermata, la misura mirerebbe a ridurre l’onere fiscale per i contribuenti causato dai viaggiatori che lasciano fatture non pagate ai servizi sanitari nazionali.

Secondo uno studio condotto dal Ministero della Salute giapponese e riportato da Hosteltur, il debito dei turisti nei confronti dei servizi sanitari del Paese ammontava a poco più di 370 mila euro nel 2024.

Secondo diversi media giapponesi, il Giappone renderà obbligatoria l’assicurazione sanitaria per tutti i turisti che visiteranno il Paese. Questo, secondo le autorità giapponesi, alleggerirà il carico fiscale dei contribuenti dovuto ai debiti accumulati, garantendo la copertura sanitaria in caso di malattia durante il soggiorno.

Non c’è ancora una data di attuazione definitiva , sebbene le linee guida siano chiare. I turisti saranno tenuti a fornire la prova di un’assicurazione sanitaria per l’intero soggiorno, il che, finora, non è un requisito obbligatorio, ma piuttosto una raccomandazione.

Il Giappone vuole evitare a tutti i costi di aumentare il proprio debito sanitario, quindi una volta introdotto l’obbligo assicurativo, a chiunque ne sia sprovvisto potrebbe essere negato l’ingresso nel Paese.

Inoltre, al momento della partenza, verrà verificato l’ammontare delle spese per i servizi sanitari giapponesi e gli eventuali debiti in sospeso, assicurandosi che siano saldati prima di lasciare il Paese .

E chiunque ritorni in Giappone senza aver prima saldato i propri conti potrebbe essere arrestato dalle autorità locali .

Finora, i turisti che desiderano visitare il Giappone – in attesa dell’attuazione del nuovo provvedimento – per un soggiorno inferiore a 90 giorni sono esenti dall’obbligo di visto. Devono viaggiare con un passaporto valido per l’intero soggiorno nel Paese, essere in possesso di un biglietto di ritorno e, sebbene non obbligatorio, registrarsi sul sito web Visit Japan per ottenere un codice QR che faciliterà le procedure doganali.