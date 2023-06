Check-in a distanza: integrazione di RoomRaccoon con Nuki

21:00

Migliorare e modernizzare il processo di check-in. Questo l’obiettivo di RoomRaccoon, azienda specializzata nella produzione di software gestionali per hotel indipendenti, che ha annunciato l’integrazione con le soluzioni di accesso Nuki.

Pubblicità

Un’integrazione bidirezionale che consente agli albergatori e agli host che operano con Room Raccoon di semplificare le procedure di check-in fornendo agli ospiti una modalità di accesso sicura grazie ai sistemi di chiusura intelligenti.



I vantaggi del sistema

"Il check-in – sostiene Steven Reffin, responsabile partnerships di RoomRaccoon - è sempre stato uno dei processi più dispendiosi in termini di tempo per il personale dell'hotel. Con RoomRaccoon e Nuki gli albergatori e gli host possono accelerare tale processo e risparmiare tempo prezioso per il loro team, migliorando al contempo l'esperienza degli ospiti".



I clienti possono effettuare il check-in e accedere alla loro camera attraverso lo smartphone grazie a un codice di accesso automatico comunicato durante la fase di check-in online, mentre il personale dell'hotel è in grado di gestire e monitorare facilmente l'accesso degli ospiti in tempo reale attraverso la piattaforma RoomRaccoon e può anche concedere o revocare l'accesso da remoto, garantendo il massimo livello di sicurezza e controllo sulle camere degli ospiti.