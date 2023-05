RoomRacooon, obiettivo sostenibilità: accordo con Hotels for Trees

13:58

RoomRaccoon rafforza l’attenzione alla sostenibilità nel settore dell’hospitality firmando una partnership con Hotels for Trees, un'organizzazione no-profit che contribuisce a progetti di riforestazione in tutto il mondo e che dal 2021, anno della sua fondazione, ha piantato oltre 132.500 alberi.

La fondazione, infatti, collabora con gli hotel piantando nuovi alberi ogni volta che l’ospite decide di saltare le pulizie giornaliere della propria camera.



“Con il supporto dei clienti - commenta Tymen van Dyl, ceo e fondatore di RoomRaccoon - questa partnership ci permetterà di dare il nostro contributo, per fare davvero la differenza e rendere più sostenibile il settore”.



Un albero per dipendente

Per festeggiare l'avvio della collaborazione RoomRaccoon ha deciso di finanziare la piantumazione di 100 alberi, uno per ciascuno dei suoi dipendenti. RoomRaccoon si impegna inoltre a promuovere Hotels for Trees tra i suoi clienti in tutto il mondo, e a contribuire alla causa tramite donazioni per loro conto.



"Grazie ai nostri 152 partner in 20 Paesi diversi – segnala Floris Licht, Chief Tree Planting Officer di Hotels for Trees - stiamo piantando una media di 400 alberi al giorno. Con il supporto di partner come RoomRaccoon, l'obiettivo è quello di raggiungere la soglia del milione di alberi piantati all'anno entro il 2025”.