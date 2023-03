Pagamenti automatizzati, RoomRaccoon firma l'intesa con Adyen

13:50

Il gestionale per hotel RoomRaccoon migliora la sezione pagamenti nel sito grazie alla collaborazione con Adyen, il software finanziario di portata globale. "L'ospite moderno - spiega Frits Beyer, Payments Manager di RoomRaccoon - ama la comodità e desidera usufruire di metodi di pagamento alternativi ed esperienze contactless durante il suo soggiorno. Affidandosi a una tecnologia personalizzata e flessibile, gli hotel possono offrire ai propri ospiti un’esperienza di pagamento perfetta e assicurarsi che ritornino anche in futuro”.

Pagamenti sicuri

La connessione bidirezionale instaurata tra i due software permetterà agli albergatori di elaborare i pagamenti in modo automatico attraverso il booking engine, il channel manager e il front desk di RoomRaccoon, tracciando i pagamenti in tempo reale e riducendo il rischio di frodi, furti di identità e attività illecite. Inoltre, grazie all'automazione gli hotel possono ridurre da subito il rischio di errori di digitazione e fatturazione.



La collaorazione con Adyen consentirà a RoomRaccoon di estendere la propria offerta in materia di pagamenti su 28 mercati diversi, che comprendono nuove destinazioni in Europa e Nord America, tra cui anche l’Italia.

"La tecnologia di Adyen – aggiunge Mark Rademaker, Head of Hospitality di Adyen - offre al personale alberghiero una soluzione automatizzata che mette insieme sistemi di prenotazione offline e online e informazioni in tempo reale, esaudendo così le richieste degli ospiti. La nostra tecnologia consente agli ospiti di scegliere la modalità di pagamento preferita al momento del check-out, con la garanzia che i pagamenti avvengano in sicurezza e senza interruzioni”.